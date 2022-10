Austria will im Kult-Derby auf die Siegerstraße zurück

Die Austria will zum Abschluss des ÖFB-Cup-Achtelfinale im Wiener Traditionsderby gegen den Sport Club nichts anbrennen lassen.

Ein Wiener Derby zweier Traditionsvereine schließt am Donnerstagabend (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) das Achtelfinale im ÖFB-Fußball-Cup ab. Die Austria gastiert in Hernals beim Wiener Sport-Club, der Fünfte der Bundesliga trifft auf den Fünften der Regionalliga Ost. Die Austria will gewarnt sein: Der Sport-Club schaltete in der zweiten Cup-Runde mit Austria Lustenau bereits einen Erstliga-Vertreter aus.

Aus den Reihen der Gäste freute sich Manfred Schmid auf einen "tollen Cup-Abend" für beide Vereine. "Ein Wiener Derby ist immer etwas Besonderes", sagte der Trainer der Violetten. Seine Elf soll das Spiel "mit dem nötigen Respekt und der nötigen Ernsthaftigkeit angehen." Auf dem Weg ins Achtelfinale kassierte die Austria gegen den FC Wels (7:0) und Siegendorf (5:0) bisher noch kein Gegentor. Die Stimmung in der altehrwürdigen Spielstätte sollte nicht die schlechteste sein, das Spiel ist praktisch ausverkauft. Vor der Partie gibt es eine "Cupmeile" hinter dem Stadion.

Wiedersehen nach zwei Jahren

Der 27-fache Bewerbsieger gastierte im Cup erst vor zwei Jahren beim Sport-Club, im Oktober 2020 (2. Runde) gewann die Austria mit 3:1. Der damalige Sport-Club-Torschütze Ivan Andrejevic war gegen Lustenau mit seinem frühen Doppelpack der Matchwinner seiner Elf. Trainer Robert Weinstabl wollte auch als Außenseiter nicht mauern: "Wir wollen trotzdem versuchen, unser Spiel durchzubringen." Fehler vermeiden ist angesagt, die Regionalliga-Kicker werden auch einen langen Atem brauchen. "Die Physis ist der größte Unterschied", urteilte Weinstabl. Gerade in diesem Bereich ist auch die Austria in ihren englischen Wochen derzeit schwer gefordert.