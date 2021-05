Kabinenparty! So wild feiern Bullen 8. Cup-Titel

Red Bull Salzburg ist zum 8. Mal Cup-Sieger! Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen den LASK ließen es die "Bullen" in der Kabine richtig krachen.

Titel-Hamster Salzburg hat wieder zugeschlagen. In einer überzeugenden Manier krönen sich die Bullen zum dritten Mal in Folge zum österreichischen Cup-Sieger. Wie ausgelassen die Titel-Feier war, zeigen Bilder und Videos auf den Social-Media-Kanälen. In der Kabine feierten Mitarbeiter und Spieler zu den Klänge von "Sweet Caroline".

Die Mozartstädter ließen im Finale dem LASK keine Chance, jubelten in Klagenfurt über einen 3:0-Sieg. "Ich freue mich sehr für unsere Jungs. Noch einen Titel zu holen, ist ein gutes Gefühl", meinte Trainer Jesse Marsch, der nach der Saison zu Leipzig wechselt.

Marsch streut eine Flasche Bier quer durch die Kabine, Spieler feiern oberkörperfrei, ... doch sehen Sie selbst wie ausgelassen die Salzburger feiern können!

Hier die Kabinenparty im Video: