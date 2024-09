LASK will im Cup an ersten Erfolg unter Schopp anknüpfen

Der LASK ist ein Dauergast im Achtelfinale des ÖFB-Fußball-Cups und will es auch bleiben.

Die Linzer Athletiker gastieren am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) im Nachtragspiel der zweiten Cuprunde bei Regionalligist Sportunion Mauer und wollen im Waldstadion Himberg zum elften Mal in Folge in die Runde der besten 16 einziehen.

Linzer gastieren bei Wiener Regionalligist Mauer

Die Oberösterreicher haben am Sonntag mit einem 4:2-Ligaerfolg gegen den GAK den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Markus Schopp gefeiert. Gegen den Wiener Club will der LASK daran anknüpfen und erfolgreich in zwei englische Wochen starten. Das Cup-Match "ist für uns ein guter Einstieg in eine sehr intensive Phase. Wir wollen an vielem anschließen, was wir am Wochenende in der Meisterschaft gezeigt haben. Wichtig ist, dass wir noch entschlossener und konsequenter sowie in der Box präsenter werden. Wir sehen das Spiel als große Möglichkeit, um uns weiterzuentwickeln", erklärte Schopp.