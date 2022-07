Scheinwerfer-Glas bricht bei ÖFB-Cup-Match und fällt auf Fans

Beim ÖFB-Cup-Spiel zwischen SV Fügen und RB Salzburg kam es zu einem Zwischenfall im Stadion. Aus bisher unbekannter Ursache brach ein Scheinwerfer-Glas und fiel auf die darunter stehenden Zuschauer. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Tirol. Heute trafen in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups SV Fügen und RB Salzburg aufeinander. Die Tiroler hatten Heimrecht und das Spiel wurde im Zillertal ausgetragen. Da das Stadion an der Fügener Harter Brücke den Anforderungen für ein ÖFB-Cup-Spiel nicht entspricht, wich man nach Zell aus. Titelverteidiger Red Bull Salzburg gewann das Spiel schließlich 3:0. In der Halbzeit der Partie kam es auf der Tribüne zu einem Zwischenfall.

Gegen 17.20 Uhr wollten die Veranstalter die Flutlichtanlage einschalten. Kurz darauf kam ein Scheinwerfer-Glas aus bisher unbekannter Ursache zu Bruch und fiel auf die darunter stehenden Gäste, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Dadurch erlitten vier Personen, im Alter von 6 bis 47 Jahre, leichte Verletzungen. Zwei der Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in das BKH Schwaz verbracht.