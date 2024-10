Zehn Bundesligisten heute im Cup-Achtelfinale gefragt

Es ist wieder ÖFB-Cup-Zeit! Am Mittwoch kämpfen in Sieben Partien insgesamt zehn Bundesligisten um den Aufstieg ins Viertelfinale.

Die beiden Wien-Klubs Rapid und Austria mit Zweitligisten zu tun bekommen, warten auf Salzburg und Titelverteidiger Sturm Graz (siehe rechts) zwei Liga-Rivalen.

Rapid & Austria treffen auf Zweite-Liga-Teams

Für Rekordmeister Rapid geht es am Mittwoch (18.15 Uhr, live ORF1 Konferenzschaltung & sport24-Liveticker) nicht nur darum, es in die nächste Runde zu schaffen. Auch die Ungeschlagen-Serie von elf Partien in Folge soll weiter ausgebaut werden.

Im Liga-Duell gegen Schlusslicht GAK (1:1) wirkten die Hütteldorfer zuletzt müde, entkamen mit einem Last-Minute-Elfer noch haarscharf einer Niederlage. „Dieses Match haben wir am Montag final aufgearbeitet und klar gezeigt, woran es gelegen hat, dass wir unseren Ansprüchen, solche Partien zu gewinnen nicht gerecht wurden“, erklärte Coach Robert Klauß. „Nun gilt der Fokus aber voll dem SV Stripfing, wir freuen uns auf die Begegnung im Cup.“ Die Grün-Weißen bekommen es im Stadion Hohe Warte mit dem SV Stripfing zu tun, der aktuell auf dem vorletzten Platz in der zweiten Liga rangiert.

Doch auch Stadtrivale Austria muss sich im Cup-Spiel gegen einen Zweitligisten beweisen. Die Veilchen sind zu Gast beim SV Horn (18.15 Uhr, live ORF1 Konferenzschaltung & Sport24-Liveticker), der sich zurzeit auf dem dreizehnten Platz in der Tabelle befindet.

Für Bullen & WSG gab es im September 0:0

Zwischen Vizemeister Salzburg und der WSG-Tirol kommt es im Cup-Achtelfinale (jeweils 20.30 Uhr, live ORF1 Konferenzschaltung & Sport24-Liveticker) zum Duell zweier Bundesligisten. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist noch gar nicht allzu lange her: Ende September gab es ein torloses Remis in der Liga. Bullen-Neo-Coach Pep Lijnders schätzt die Tiroler Gegner als „gefährlich“ ein und betrachtet die Partie wie ein „Finale“.

Indes ist der LASK bei Voitsberg gefragt (18.15 Uhr, live ORF1 Konferenzschaltung & Sport24-Liveticker) sowie der GAK bei SW Bregenz (19 Uhr, live ORF1 Konferenzschaltung & Sport24-Liveticker). Auch der WAC und Austria Klagenfurt wollen im Kärnten-Derby das Ticket fürs Viertelfinale lösen (20.30 Uhr, live ORF1 Konferenzschaltung & Sport24-Liveticker)