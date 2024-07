Letzter Härtetest für heimische Top-Klubs

Mit der ersten Runde des ÖFB-Cups wird am kommenden Wochenende die Pflichtspiel-Saison der heimischen Fußball-Topclubs eingeläutet.

Sturm Graz startet die Titelverteidigung am Samstag (18.15 Uhr/live ORF1) beim Regionalligisten Kremser SC, bereits am Freitag (18.00/live ORF Sport+) gastiert Herausforderer Salzburg in Dornbirn. Ebenso wie die beiden Topvereine Österreichs befinden sich auch die anderen Oberhaus-Clubs in den Erstrunden-Duellen allesamt in der Favoritenrolle.

Salzburg wurde zuletzt auch im Cup von Sturm der Rang abgelaufen. In den vergangenen beiden Spielzeiten scheiterten die "Bullen" im Viertelfinale bzw. im Halbfinale jeweils an den Grazern. Die Auftakthürde Dornbirn ist eine deutlich niedrigere, soll aber nicht unterschätzt werden. "Wir bringen ihnen selbstverständlich den nötigen Respekt entgegen", erklärte Neo-Trainer Pepijn Lijnders. "Aber klar fahren wir dorthin, um von Beginn weg Druck auszuüben und hoch zu attackieren, um den tiefstehenden Abwehrblock, den wir erwarten, zu durchbrechen."

Lijnders sehnt den Pflichtspiel-Auftakt beim Drittligisten nach einer intensiven Vorbereitung herbei. "Es war ein guter Spirit und viel Euphorie zu spüren. Jetzt freuen wir uns alle auf den Start, denn dieses erste Spiel einer Saison ist ja immer ein wichtiger Moment", sagte der ehemalige Assistent von Star-Trainer Jürgen Klopp.

Harte Zeiten für Dornbirn

Gegner Dornbirn durchläuft aktuell schwierige Zeiten. Die Vorarlberger erhielten für die kommende Zweitliga-Saison aus finanziellen Gründen keine Zulassung. Anfang Juli wurde zudem bekannt, dass der Absteiger zahlungsunfähig sei. Daraufhin verließen nicht weniger als 20 Spieler den Verein. Beim Trainingsstart am 10. Juli standen lediglich zehn Feldspieler und zwei Tormänner zur Verfügung. Mittlerweile wuchs der neuformierte Kader für die Regionalliga-Saison aber auf 21 Akteure an.

Titelverteidiger Sturm verschlägt es für das Erstrunden-Duell nach Niederösterreich. In Krems wollen die Steirer die Serie von zwölf siegreichen Cupspielen fortsetzten, die letzte Niederlage gab es im Oktober 2021 gegen Ried (Achtelfinale). Die Vorbereitung auf den Saisonstart verlief anders als bisher, wie Trainer Christian Ilzer erklärte: "Spieler sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten (aufgrund der EM, Anm.) zurückgekommen. Diese müssen wir individuell steuern, damit ab Samstag alle das Niveau haben, dass wir in Krems unserer Favoritenrolle gerecht werden."

Rapid zittert vor Neusiedl

Das will auch Rapid, und zwar am Sonntag (18.30/live ORF1) zum Abschluss der ersten Runde in Neusiedl. Drei Tage nach dem Europacup-Gastspiel in Krakau ist der Finalist der vergangenen beiden Jahre im Burgenland gefordert. Rivale und Rekordcupsieger Austria, am Donnerstag international in Tampere im Einsatz, gastiert am Sonntag (16.00 Uhr) in Saalfelden.

Die erste Cup-Hürde ebenso bewältigen wollen bereits am Freitag der LASK (bei Union Gurten), Aufsteiger GAK (bei Velden), Austria Klagenfurt (in Gloggnitz), Hartberg (in Bischofshofen), der WAC (in Draßburg), am Samstag Altach (bei Donaufeld) und Blau-Weiß Linz (in Wildon) sowie am Sonntag die WSG Tirol (in Imst).