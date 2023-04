Es gibt einen Stichtag für einen der wichtigsten Wahlgänge im österreichischen Fußball. Wer der neue Chef im österreichischen Fußball-Bund wird, steht noch in den Sternen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des ÖFB-Präsidiums haben am Freitag einstimmig beschlossen, einen Wahlausschuss im Hinblick auf die Wahl eines neuen ÖFB-Präsidenten oder einer ÖFB-Präsidentin einzusetzen. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund am Freitag mit. Der Wahlausschuss werde sich demnach am 28. April im Anschluss an eine ÖFB-Präsidiumssitzung konstituieren. Der Termin für die Ordentliche Hauptversammlung werde gesondert festgelegt.

Eine für die Wahl notwendige Bundeshauptversammlung muss zwei Monate im Voraus einberufen werden. Nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich steht Johann Gartner dem ÖFB seit Anfang Februar als Interimspräsident vor.