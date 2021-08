Unterhaus-Klub findet Stürmer über Willhaben

Eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Der SC Marchegg war mit der Suche nach einem Stürmer auf "Willhaben" erfolgreich.

Der SC Marchegg, aus der 1. Klasse Nord, hat durch Zufall einen wahren Goalgetter verpflichtet. Beim 4:0-Sieg am Samstag gegen Großengersdorf, sorgte der Joker Jovo Peric mit zwei Toren in der Schlussphase für die Entscheidung. Die Geschichte des Neuzugangs könnte kurioser nicht sein, wie "meinfussball.at" berichtet.

Jovo Peric - der in der Region bereits bei Hohenau, Stripfing und Leopoldsdorf auf Torejagd ging - hatte sich seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 eher um seinen vierjährigen Sohn und seinen Job bei einer Bank gewidmet. Die Sehnsucht nach dem Fußball war jedoch größer und so kam das Schicksal zum Zuge.

Peric wollte nur Golfschläger verkaufen

Der 32-Jährige wollte über den Online-Marktplatz "Willhaben" lediglich Golfschläger verkaufen. Interesse zeigte Marchegg-Reservetormann Daniel Kunc. Dieser erzählte Peric, dass sein Klub nach einem Offensivspieler suche. Weil sein Ex-Trainer - Martin Grabenbauer - die Zügeln beim SC Marchegg in der Hand hält, war Peric schnell überzeugt. Nach einigen Gesprächen mit dem Klub-Obmann und Trainer Grabenbauer war der Transfer perfekt!

"Ich hätte gar nicht geglaubt, dass Jovo ein Thema für uns sein kann, weil er immer höher gespielt hat und seinen Wert hat. Aber er ist uns finanziell sehr entgegengekommen", so der Coach. Der Torjäger geht hochmotiviert in die neue Saison mit Marchegg: "Meine Marke ist immer mindestens 20 Tore, das nehme ich mir jede Saison vor und das habe ich auch fast jedes Mal geschafft", so Peric.

Nach seinen zwei Toren im Pflichtspieldebüt ist die Begeisterung in der Region jedenfalls groß. Unverhofft kommt oft - auch im Fußball.