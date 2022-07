Stefan Maierhofer heuert beim Kremser SC an

Stefan Maierhofer ist wieder am Ball. Nach einer einjährigen Pause kehrt der 39-Jährige wieder auf den Platz zurück und heuert in der Regionalliga Ost beim Kremser SC an. Vor seiner Pause war der Niederösterreicher bei den Würzburger Kickers in der zweiten deutschen Bundesliga beschäftigt.

Der 'Major' hat mit stolzen 39 Jahren noch nicht genug und bleibt dem Fußball treu. Der Niederösterreicher wird in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Ost für den Kremser SC auflaufen und ist keine 60 Kilometer von seinem Heimatort Gablitz entfernt. Ob der 2,02m-Stürmer zum Saisonauftakt Ende Juli gegen Traiskirchen auflaufen wird, ist noch fraglich. "Ich trainiere jetzt mal mit, dann schauen wir, wann ich wieder einsatzfähig bin", gibt sich Maierhofer noch vorsichtig. Allerdings brennt der Angreifer bereits auf die neue Herausforderung im Unterhaus: "Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe." Krems ist nun die 18. Station für Maierhofer auf seiner Odyssee als Profi-Fußballer. In Österreich spielte der 19-fache Teamspieler u.a. für Rapid, Salzburg, Wiener Neustadt, Mattersburg, Admira und WSG Tirol. Auch in Deutschland (Bayern, Greuther Fürth, Koblenz, Duisburg, Köln), England (Wolverhampton, Millwall, Bristol City), Slowakei (Trencin) und der Schweiz (Aarau) drückte der Major seinen Stempel auf.