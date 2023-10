Spielabbruch! Wiener Sport-Club-Kicker bewusstlos am Feld

Schock in der Regionalliga Ost: Sport-Club-Verteidiger Philip Dimov wurde im Spiel gegen TWL Elektra derart verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden musste.

Große Sorge um Philip Dimov vom Wiener Sport-Club. Beim Duell der 12. Runde in der Regionalliga Ost zwischen TWL Elektra und dem Sportclub war der Verteidiger in einen schwerwiegenden Zwischenfall verwickelt.

Kapitän blieb bewusstlos liegen

Nach einem schlimmen Zusammenstoß mit einem Elektra-Spieler in der 14. Minute blieb Dimov mit einer blutenden Kopfwunde regungslos am Rasen liegen, offenbar bewusstlos. Die Rettungskräfte eilten sofort an den Unfallort, wo der 33-Jährige notärztlich versorgt wurde.

Nach der Erstversorgung wurde der Kapitän der Dornbacher mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts weiter bekannt.

Partie nicht wieder angepfiffen

In Folge des medizinischen Zwischenfalls wurde das Spiel nicht wieder angepfiffen und abgebrochen. Die Partie wird wohl neu ausgetragen – doch das ist angesichts des Dramas um Dimov für alle Beteiligten aktuell wohl nur Nebensache.