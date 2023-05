WAC nach 2:0 in Hartberg neuer Führender der Qualigruppe

Der WAC hat die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen.

Die Kärntner setzten sich am Samstag beim TSV Hartberg verdient mit 2:0 durch und liegen zwei Runden vor dem Saisonende punktgleich vor dem bisherigen Leader SC Austria Lustenau voran. Zwei Zähler dahinter lauert die WSG Tirol, die Hartberger haben als Vierter vier Zähler Rückstand auf Rang eins. Die besten beiden Teams sind im Play-off und dürfen noch auf einen Europacup-Platz hoffen.

Maurice Malone (38.) leitete den Auswärtssieg vor 3.476 Zuschauern in der Profertil Arena mit einem alles andere als unhaltbaren Flachschuss sowie seinem achten Saisontor ein. Der diesmal von Beginn aufgebotene Augustine Boakye machte kurz nach Wiederbeginn mit dem 2:0 (52.) den Deckel drauf. Die Truppe von Coach Manfred Schmid ist nun schon sechs Partien ungeschlagen. Die Hartberger hingegen verloren nach sechs Partien ohne Niederlage wieder einmal.

Kein befreites Spiel trotz Klassenerhalt

Beide Teams hatten zuletzt das Thema Klassenerhalt positiv abgehakt, wirklich befreit spielte deshalb aber kein Team auf. Die Hausherren hätten sich nach einer schönen Kombination früh belohnen können, Mamadou Sangare zielte nach einer Körpertäuschung mit links hauchdünn am langen Eck vorbei (12.). Sonst war offensiv nichts zu sehen, ähnlich wie auf der anderen Seite. Dort fiel trotzdem mit etwas Glück der Führungstreffer. Malone zog aus rund 25 Metern ab und der Ball rutschte unter den Händen von Goalie Raphael Sallinger durch ins Netz.

Nach Wiederbeginn kamen die Gastgeber mit Elan aus der Kabine, Lukas Fadinger schoss aber vom Sechzehner deutlich drüber (50.). Ausgerechnet in der Phase gelang dem WAC die Vorentscheidung. Eine Scherzer-Flanke übernahm Boakye im Sechzehner direkt und ließ Sallinger keine Abwehrchance. Der 22-jährige aus Ghana rechtfertigte damit seinen Einsatz von Beginn an. Danach kontrollierten die Kärntner geschickt das Geschehen und kamen kaum mehr in Bedrängnis. Der vermeintliche Anschlusstreffer von Donis Avdijaj (92.) wurde zurecht wegen eines Handspiels des Offensivspielers nicht anerkannt.

Für die Wolfsberger war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Remis gegen Altach und Lustenau. Für den WAC geht es kommenden Samstag gegen Tirol weiter, zum Abschluss folgt noch das Gastspiel bei Schlusslicht Ried. Hartberg tritt zuerst gegen Ried an und dann noch in Lustenau.