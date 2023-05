Wer übernimmt Linders Platz im Tor bei den EURO-Quali-Spielen im Juni?

Nach den Heimsiegen gegen Aserbaidschan (4:1) und Estland (2:1) folgen im Juni und im Herbst vier Spiele gegen Belgien und Schweden in der EURO-Quali. „Wenn wir halbwegs alle Spieler zur Verfügung haben, dann kann diese Mannschaft gegen jeden Gegner nicht nur bestehen, sondern auch gewinnen“, sagte Teamchef Ralf Rangnick unlängst.

Nun muss der 64-Jährige allerdings auf Torhüter Heinz Lindner – zumindest bis Herbst – verzichten (siehe links). Ein Monat vor dem Hit in Belgien (17. Juni) und drei Tage später in Wien gegen die Schweden (20. Juni) hat Österreich keine Nummer eins! Rangnick muss einen Keeper aus dem Hut zaubern. Denn LASK-Goalie Alexander Schlager stand zuletzt nicht im Kader und Patrick Pentz kommt in Leverkusen nicht auf die vom Teamchef geforderten Spielminuten. Alternative wäre Niklas Hedl. Der 22-jährige Rapid-Torhüter hält allerdings nur bei 45 Test-Minuten im A-Team.

Immerhin spielt Bachmann. Bleibt dann noch Daniel Bachmann vom englischen Zweitligisten Watford. Dessen letzter Team-Auftritt war 2022 im März beim 2:2 im Test gegen Schottland. Seitdem wurde er nicht mehr einberufen.