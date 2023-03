BW Linz verliert Sportchef Wawra

Dem FC Blau-Weiß Linz kommt nach der laufenden Saison Sportdirektor Tino Wawra abhanden. Der 43-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und dem Tabellenzweiten der 2. Fußball-Liga damit nach vier gemeinsamen Jahren im Sommer den Rücken kehren.

"Ich habe mich schweren Herzens entschieden mit 1. Juli 2023 ein neues berufliches Projekt anzugehen", wurde Wawra in einer Club-Aussendung am Mittwoch zitiert.

Medienberichten zufolge zieht es den ehemaligen Ried-Mittelfeldspieler ausgerechnet zum Ligakonkurrenten SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher liegen im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg elf Runden vor Schluss punktgleich vor den Oberösterreichern an der Spitze. Der zwei Punkte dahinter liegende Dritte SV Horn hat keine Ambitionen aufzusteigen, der vier Zähler zurückliegende Vierte GAK schon. "Ich will mich als längst noch nicht fertiger Sportdirektor in einem Top-Umfeld weiterentwickeln und bekomme dazu auch die Unterstützung eines deutschen Bundesliga-Clubs", so Wawra. St. Pölten hat eine Kooperation mit dem VfL Wolfsburg.