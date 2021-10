Floridsdorf: Rettungshubschrauber landete im Stadion

Am Freitagabend kam es zu spektakulären Szenen im 2. Liga-Spiel zwischen dem FAC und Vorwärts Steyr.

So etwas sieht man auch nicht alle Tage! Im 2. Liga-Spiel im Wien-Floridsdorf zwischen dem FAC und SK Vorwärts Steyr landete mitten in der 2. Halbzeit ein Rettungshubschrauber auf dem Spielfeld des FAC-Platzes. Wie der Stadionsprecher mitteilte, handelte es sich aber nicht um einen Zwischenfall im Stadion, sondern in der Umgebung des Stadions.

Die Partie musste für rund 25 Minuten unterbrochen werden. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Die Partie ging am Ende 2:0 für den FAC aus.