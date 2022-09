GAK stolpert bei Rapid II

Rapid II feiert am 9. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga den ersten Saisonsieg. Die jungen Hütteldorfer besiegen den GAK klar mit 3:0. Damit verpassen die Rotjacken den Sprung an die Tabellensptze.

Nach sechs ungeschlagenen Spielen ist der GAK in Wien-Hütteldorf hart auf dem Hosenboden gelandet. Die "Roten Teufel" unterlagen am Samstag in der 2. Liga beim zuvor noch sieglosen SK Rapid II nach drei Toren in der zweiten Hälfte 0:3. Moritz Oswald (53.), Enes Tepecik (67.) und Nicolas Binder (77.) besorgen den ersten Saisonsieg der Wiener. Die drei Spiele andauernde Siegesserie des GAK riss indes abrupt.

Der Fünftplatzierte war nach Gelb-Rot für Levan Eloshvili ab der 61. Minute nur noch zu zehnt.

ADMIRAL 2. Liga - 9. Runde:

Freitag, 16.09.2022

SV Lafnitz - Young Violets Austria Wien 2:0 (0:0)

Blau Weiß Linz - SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

SV Horn - Vienna 0:3 (0:2)

Kapfenberger SV - FC Admira 2:4 (1:2)

SKU Amstetten - Vorwärts Steyr 1:1 (0:0)

Samstag, 17.09.2022

Rapid Wien II - GAK 3:0 (0:0)

Sonntag, 18.09.2022

FC Liefering - FC Dornbirn 10.30 Uhr

SK Sturm Graz II - FAC Wien 10.30 Uhr