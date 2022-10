Horn setzt im Herbst auf Trainerduo

Philipp Riederer und Michael Hennebichler haben die Chance, sich zumindest bis zum Ende der Herbstsaison als Trainerduo des SV Horn zu bewähren. Die Beiden waren nach der einvernehmlichen Vertragsauflösung von Rolf Landerl bereits interimistisch im Einsatz.

Ein 3:1 in Steyr und 2:1 gegen die Admira waren Eigenwerbung. "Wir sind nach den zwei Spielen überzeugt, dass diese Trainerbesetzung in unserer Situation die beste Lösung ist", sagte Horns Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Die Mannschaft mache rund um das Trainerteam einen gefestigten Eindruck und habe in den letzten beiden Spielen eine sehr gute Leistung gezeigt. "Die beiden jungen Trainer sind sehr gut organisiert und gehen mit großem Engagement und Begeisterung an die Sache heran. Das war schlussendlich, neben den guten Ergebnissen, das ausschlaggebende Kriterium in unserer Entscheidungsfindung", erläuterte Zinkel. Hennebichler ist 41 Jahre, Riederer zehn Jahre jünger. Beim Verein waren sie in der Vergangenheit schon in diversen Trainerfunktionen tätig. Ihnen zur Seite steht mit Simon Goigitzer noch ein Co-Trainer.

Die Waldviertler liegen nach elf Runden mit 23 Punkten doch überraschend an der Tabellenspitze der 2. Liga.