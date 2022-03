Lizenzanträge: Nur zwei Absteiger aus der 2. Liga

Am gestrigen Donnerstag endete die Abgabefrist für die Lizenz- und Zulassungsanträge zur Saison 2022/23.

Dabei wurden insgesamt 32 Lizenz- bzw. Zulassungsanträge eingebracht. Aus der Regionalliga West (Eliteliga) wurde kein Antrag eingebracht, womit es aus dieser Region keinen Aufsteiger und somit aus der ADMIRAL 2. Liga heuer nur zwei Absteiger geben wird.

Lizenzanträge für die ADMIRAL Bundesliga:

ADMIRAL Bundesliga: FC Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien, SK Puntigamer Sturm Graz, LASK, RZ Pellets WAC, WSG Tirol, TSV Egger Glas Hartberg, FK Austria Wien, SV Guntamatic Ried, CASHPOINT SCR Altach, FC Flyeralarm Admira, SK Austria Klagenfurt

ADMIRAL 2. Liga: spusu SKN St. Pölten, FC Wacker Innsbruck, Grazer AK 1902, FAC Wien, SC Austria Lustenau

Zulassungsanträge für die ADMIRAL 2. Liga:

ADMIRAL 2. Liga: FC Blau Weiß Linz, FC Liefering, SV Licht-Loidl Lafnitz, FC Mohren Dornbirn 1913, FC Juniors OÖ, KSV 1919, SKU Ertl Glas Amstetten, SK BMD Vorwärts Steyr, SV Horn

Zulassung als Amateurteam eines BL-Klubs: Young Violets Austria Wien, SK Rapid Wien II, SK Sturm Graz Amateure

Regionalliga Ost: SV Stripfing,First Vienna FC

Regionalliga Mitte: WSC HOGO Hertha Wels



Die Lizenz ist Voraussetzung für die Teilnahme an der höchsten Spielklasse und berechtigt ebenso zur Teilnahme an der 2. Liga. Die Zulassung berechtigt bei sportlicher Qualifikation zu der Teilnahme an der 2. Liga.