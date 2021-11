Rapid Wien II hat am Sonntag zum Abschluss der 14. Runde der 2. Fußball-Liga das kleine Wiener Derby gegen die Young Violets Austria Wien mit 2:1 gewonnen.

Bernhard Zimmermann brachte Rapid in der 56. Minute in Führung, nur zwei Minuten später glich Niels Hahn aus. Den Siegestreffer erzielte Koya Kitagawa (72.). In der Tabelle verbesserte sich Rapid auf Rang elf, die Austria ist 13. Es führt Austria Lustenau mit fünf Zählern Vorsprung auf den FC Liefering.