Trio will Horn von Tabellenführung stoßen

Die 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga könnte wieder einen neuen Tabellenführer hervorbringen. Der SV Horn möchte diese gegen den SV Lafnitz verteidigen. Die Verfolger aus Amstetten, St. Pölten und Floridsdorf haben allerdings die Möglichkeit an den Waldviertlern vorbeizuziehen.

Am Freitag (18.10 Uhr) können die Amstettner bereits im Kampf um die Tabellenführung vorlegen. Die Elf von Jochen Fallmann hat im Ertl-Glas-Stadion den GAK zu Gast. Beide Teams kommen mit Erfolgserlebnissen in die Partie. Während Amstetten die Young Violets 5:1 vom Platz fegte, holten die Rotjacken einen Zittersieg daheim gegen die Vienna.

Auch die Wölfe vom SKN St. Pölten wollen ihren Aufwärtstrend am Freitag (18.10 Uhr) fortsetzen und weiter im Spitzenfeld dranbleiben. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Leader Horn schnuppern die Herren aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt an den Spitzenrängen. Nun kommen angeschlagene Jungveilchen in die NV-Arena.

Die Vienna hingegen hat in den letzten zwei Spieltagen mit je 0:1-Niederlagen Rückschläge hinnehmen müssen. Der Aufsteiger aus Döbling möchte am Freitag (18.10 Uhr) gegen Vorwärts Steyr zurück auf die Siegerstraße kehren. Diese reisen allerdings mit einer breiten Brust durch den 2:1-Sieg in der Vorwoche in Lafnitz an die Hohe Warte.

Floridsdorfer wollen mit Heimsieg Horn unter Druck setzen

Am Samstag (14 Uhr) will der FAC wieder einmal voll anschreiben. Nach zwei Remis in Folge (1:1 jeweils gegen die Admira und Kapfenberg), wollen die Floridsdorfer wieder einen Heimsieg einfahren. In der Liga ist der Vizemeister aus Wien bereits seit sieben Spielen ungeschlagen. Mit dem FC Dornbirn kommt eine Art Lieblingsgegner. Die letzten drei Duelle gingen allesamt an die Blau-Weißen aus der Hopfengasse. Allerdings haben die Vorarlberger-Kicker mit Trainer Thomas Janeschitz ein Erfolgserlebnis (3:1 gegen Sturm II) im Rücken.

Die Parallelspiele am Samstag (14 Uhr) bilden der FC Blau Weiß Linz, die wiedererstarkte Jungbullen vom FC Liefering zu Gast haben. Rapid II empfängt in Wien-Hütteldorf die Admira.

Am Sonntag (10.30 Uhr) will Tabellenführer Horn seine Position beim SV Lafnitz verteidigen. Um 12.30 Uhr wird die Runde mit dem Steirer-Derby in Gleisdorf zwischen Sturm II und der Kapfenberger SV abgeschlossen.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde:

Freitag, 28.10.2022, 18.10 Uhr

SKU Amstetten - GAK

SKN St. Pölten - Young Violets

Vienna - Vorwärts Steyr

Samstag, 29.10.2022, 14 Uhr

Blau Weiß Linz - FC Liefering

FAC Wien - FC Dornbirn

Rapid II - Admira

Sonntag, 30.10.2022

10.30 Uhr SV Lafnitz - SV Horn

12.30 Uhr Sturm II - Kapfenberger SV