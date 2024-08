Fußballlegenden und Dinamo Helfort triumphieren beim BILLA-Cup

Wr. Neudorf, 26. August 2024 - BILLA und Admira Wacker für Nachwuchs und Akademie feierten vergangenes Wochenende in der Datenpol-Arena ihre neue Partnerschaft mit spannenden Fußballmatches, regionalen Schmankerln und einer Tombola für das bunt gemischte Publikum.

Ein besonderes Highlight war das Legendenmatch, bei dem Fußballgrößen wie Peter Stöger, Andreas Herzog und Co., die von Admira Urgestein Johann Krejcirik als Trainer betreut wurden, gegen eine BILLA Auswahl antraten. Für BILLA gingen unter anderem Vorstand Harald Mießner und die Vertriebsdirektoren Eric Scharnitz, Stefan Weinlich und Hamed Mohseni an den Start. Das Match konnten die Fußballlegenden mit 10:2 knapp für sich entscheiden.

Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG, war ebenso vor Ort: „Unsere starke neue Partnerschaft mit Admira Wacker für Nachwuchs und Akademie wurde mit eindrucksvollem Einsatz auf dem Fußballfeld zelebriert. Diese Hands-on-Mentalität leben wir auch in der Unterstützung des Nachwuchses. Die Kooperation ist für uns eine wesentliche Erweiterung der Initiativen, die wir für die heimische Sportszene leisten, und in Zukunft noch weiter ausbauen möchten. Denn ein gesunder Lebensstil und Bewegung gehen Hand in Hand, darum ist es uns wichtig, Sportaktivitäten und Vereine tatkräftig zu fördern.“

Harald Mießner, BILLA Vorstand: „Es freut mich, dass wir die großartige Partnerschaft mit Admira Wacker für Nachwuchs und Akademie nur wenige Kilometer von unserer BILLA Zentrale in Wiener Neudorf eingegangen sind. Damit stärken wir nicht nur den Nachwuchs im österreichischen Fußball, sondern auch das nachbarschaftliche Miteinander in der Region“, und schmunzelt: „Das Legendenmatch haben wir heute zwar knapp verloren, aber durch die neue Partnerschaft gewinnen alle Beteiligten. Und wir sind natürlich offen für ein Rückspiel, vor dem wir die Trainingseinheiten intensivieren werden.“

Sieg für Dinamo Helfort beim BILLA Cup Bundesfinale und 4.500 Euro für Spielerpass

Der BILLA Cup wurde 2019 ins Leben gerufen und sucht die besten Fußball-Nachwuchsmannschaften in der Altersklasse U12 in Österreich. Insgesamt wurden 407 Matches von BILLA veranstaltet. Austragungsorte waren Steyregg, Neulengbach, Stockerau, Bergheim, die Südstadt, Rückersdorf und Kalsdorf bei Graz, am 15. Juni gab es in Jois einen reinen Mädchencup. Insgesamt haben 106 Teams, die alle von BILLA gesponsert werden, ihr Können unter Beweis gestellt, davon zehn reine Mädchenmannschaften. 1.150 Buben und Mädchen waren Teil des BILLA Cups und durften sich über tolle Goodie-Bags und Medaillen freuen. In den regionalen Matches haben sich 14 Mannschaften für das Grande Finale, das am Samstag in der Datenpol-Arena in der Südstadt über die Bühne gegangen ist, qualifiziert. Dinamo Helfort und WAF Brigittenau traten gegeneinander an, die Dinamo Helfort konnten das nationale Finale mit 4:3 im Elfmeterschießen für sich entscheiden und nehmen den Wanderpokal mit nach Ottakring. Bei allen BILLA Cups gab es eine Tombola, die rund 10.000 Euro für karitative Einrichtungen generierte. Die Tombola beim nationalen Finale am Samstag konnte zusätzlich 4.500 Euro erzielen, die Spielerpass zugutekommen.

„Wir von BILLA gratulieren Dinamo Helfort herzlich zum verdienten Sieg des BILLA Cups 2024. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 106 Nachwuchsmannschaften, die am Cup teilgenommen haben, bedanken. Es ist uns eine Freude, den U12-Fußballspieler:innen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Fähigkeiten zeigen können. Gleichzeitig ist es uns bei BILLA immer wichtig, Gutes zu tun. Das konnten wir auch beim BILLA Cup mit unseren Tombolas, die eine Gesamtsumme von 14.000 Euro erreichten und unter anderem an Spielerpass, das SOS Kinderdorf und Jugend am Werk gespendet werden“, so Harald Mießner.



Sechs Produzent:innen aus der Region versorgten am Wochenende Fußballteams und Publikum

Dass Fußballspielen und im Publikum jubeln hungrig macht, lässt sich einer der größten Lebensmittelhändler des Landes nicht zwei Mal sagen. Mit sechs Lieferant:innen aus der Region brachte BILLA seine heimische Produktvielfalt am Wochenende mit in die Datenpol-Arena. Ihre Stände hatten unter anderem Harrer, San Lucar und Ogoralek vor Ort aufgebaut.