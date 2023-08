Große Sorge um Franz Beckenbauer

Lothar Matthäus packte im Rahmen einer Werbeveranstaltung über den Gesundheitszustand von Franz Beckenbauer aus.

Der 62-jährige deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sprach bei einer Werbeveranstaltung von Interwetten über seinen langjährigen Weggefährten Franz Beckenbauer (77). Gegenüber RTL erzählt Matthäus: „Wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird, mit seiner Energie. Wir wünschen natürlich, dass es ihm wieder besser geht. Der Franz hat auch immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Die hat er zurzeit nicht.“

„Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut. Deshalb war er auch bei dem WM-Treffen vor vier, fünf Wochen nicht dabei. Wir hoffen natürlich, dass der Weg in die andere Richtung geht.“, so Matthäus weiter. Zum Schluss gibt es noch einen emotionalen Gruß an den zweifachen Weltmeister (1974 als Spieler und 1990 als Trainer): „Alles Gute, werde wieder gesund, so wie du warst.“

Im Gespräch mit der "Bunten" erklärte Beckenbauer letztes Jahr: „Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen.“