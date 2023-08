Rapid-Express ist voll in Fahrt

Die grün-weiße Tormaschine ist im Moment nicht aufzuhalten. Mit dem Torverhältnis von 10:0 in den letzten Spielen schickt man eine klare Ansage an die Konkurrenz.

Rapid ist neben Serienmeister Salzburg die Mannschaft der Stunde, rückte durch den zweiten Sieg auf Platz drei vor und stellt nach den Bullen die zweitbeste Offensive in der Bundesliga. Maßgeblich am Erfolg beteiligt ist einmal mehr Guido Burgstaller. Der Torschützenkönig der letzten Saison hält nach drei Spielen bei ebensovielen Toren und gibt als Kapitän die Marschrichtung vor.

In seinem Schatten blühen aktuell auch andere Jungstars wie Moritz Oswald oder Leopold Querfeld voll auf. Letzterer traf sehenswert in Linz und wird in Zukunft noch mehr im Fokus stehen, da sich sein kongenialer Abwehrpartner Nenad Cvetkovic ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzte.

Barisic hat zwei Super-Joker

“Wir verfügen über genügend Qualität, um den Ausfall von Cvetkovic kompensieren zu können", war sich Zoran Barisic sicher. Eine Forderung nach einem neuen Spieler gab es vom Rapid-Coach im Interview mit Sky deshalb nicht. Statt Cvetkovic wird Maxi Hofmann in der Innenverteidigung starten. Zudem gibt es mit Michael Sollbauer ein zusätzliches Back Up. Erfreulich für Barisic ist auch die Entwicklung von Fally Mayulu und Ante Bajic. Als Joker eingewechselt trafen beide im Finish und sorgten dafür, dass der Sieg mit 5:0 deutlich ausfiel. “Was mich besonders freut ist, dass die Spieler, die ich eingewechselt habe, uns frische Energie gegeben haben", stellte Barisic zufrieden fest.

Die Marschroute nach dem Ausrutscher gegen Hartberg (0:1) stimmt wieder. Die öffentliche Erwartungshaltung wird durch die jüngsten Ergebnisse wieder steigen. Barisic cool: "Es ist nur wichtig, was wir von uns selbst erwarten.” Fakt ist: In dieser Form braucht sich Rapid vor niemanden verstecken. Auch wenn der nächste Gegner am Donnerstag im Conference-League-Play-off Fiorentina heißt.