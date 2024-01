ZiB2: Österreich schreibt bei EM Handballgeschichte

Österreichs Handball-Herren stehen nach den sensationellen Spiel gegen Spanien in der Hauptrunde der EM in Deutschland. Da applaudierte auch Armin Wolf in der ZiB2 über das "Handball-Cordoba von Mannheim". Außerdem reagiert der ORF, indem alle weiteren Begegnungen live übertragen werden.

Die Begeisterung und die Quoten sind einfach nicht mehr zu ignorieren - bisher waren die EM-Spiele des von Ales Pajovic betreuten österreichischen Handball-Teams nur im Spartenkanal ORF Sport+ zu sehen: So der 31:24-Auftaktsieg gegen Rumänien und die beiden Sensations-Remis gegen Kroatien (28:28) sowie Spanien (33:33). Letztere flogen damit Dienstagabend in Mannheim aus dem Bewerb, Tobias Wagner, Mykola Bilyk, Constantin Möstl, Robert Weber & Co. dagegen sind sensationell weiter in der nächsten Gruppenphase in Köln. © GEPA pictures/ Edgar Eisner × Nun reagiert auch der ORF und ändert für die Hauptrunde kurzfristig das Programm. Alle vier folgenden Handball-Begegnungen des Sensationsteams gegen Ungarn, Deutschland, Frankreich und Island sind nun auf ORF1 zu sehen, das bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch: Beginn ist am Donnerstag (18.1., ab 15.20 Uhr) der erste Schlager gegen Ungarn, die in der Gruppe C z.B. die Isländer regelrecht zerlegt haben.

Für den Hit gegen Gastgeber Deutschland, die um den Titel mitrittern, ändert der ORF Samstagabend (20.15 Uhr) sogar sein Programm und cancelt "Blind ermittelt".

Die weiteren Thriller sind gegen den absoluten Favoriten Frankreich (Montag, 17.50 Uhr) und gegen die starken Isländer (Mittwoch, 15.25 Uhr), gegen die Österreich in der Vorbereitung bei zwei Matches in Schwechat und Linz zweimal (einmal davon knapp) verloren hat.