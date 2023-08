Neues Rubiales-Video

In der Kuss-Affäre rund um den spanischen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales ist ein neues Video aufgetaucht.

Der Fall um den spanischen Fußball-Boss wird immer bizarrer. Mittlerweile beschäftigt sich die UNO, FIFA und die spanische Justiz mit seiner Kuss-Attacke auf Jennifer Hermoso während des WM-Finales am 20. August in Sydney. Zur Erinnerung: Luis Rubiales will auch nach der vorläufigen Suspendierung durch den Fußball-Weltverband vehement um seine Position kämpfen. Er vertraue den FIFA-Instanzen "voll und ganz" und erhalte durch das gegen ihn eingeleitete Disziplinarverfahren die Möglichkeit, "seine Verteidigung zu beginnen, damit die Wahrheit siegt und seine völlige Unschuld bewiesen wird".

Doch ein neues Video bringt den 46-Jährigen jetzt noch mehr unter Druck. Grund: Auf der Aufnahme sieht man wie Rubiales die Spielerin Hermoso fest umklammert und dabei seine Beine um sie schlingt. Danach folgt der Kuss der den Skandal ins Rollen brachte. "Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert", schrieb die 33-Jährige Hermoso in einem Instagram-Post.

In Spanien gibt es mittlerweile Strassen-Proteste gegen Rubiales. Dessen Mutter ist in Montril (Andalusien) in einer Kirche in einen Hungerstreik getreten und will diesen fortsetzen bis die Jagd auf ihren Sohn beendet ist.