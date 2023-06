Historisch: Ronaldo knackt 200er-Marke im Team

Cristiano Ronaldo hat gegen Island in der EM-Qualifikation seinen 200. Einsatz für Portugals Nationalteam absolviert.

Er ist der erste Fußballer, der diese Marke knackt. "Ich bin sehr stolz darauf, der Erste zu sein. Das hätte ich nie gedacht", sagte der Stürmer zu seinem nächsten Rekord. Der mittlerweile in Saudi-Arabien für Al-Nassr kickende Ronaldo stand auch am Dienstag in Reykjavik in der Startelf. 122 Tore hat er für Portugal bisher erzielt.

Auch im hohen Fußball-Alter von 38 Jahren denkt der Superstar nicht an Rücktritt. "Ich möchte weiterhin alle Portugiesen glücklich machen. Eine Reise, von der ich hoffe, dass sie nicht so schnell endet", sagte er der Sportzeitung "A Bola" im Vorfeld seines Jubiläums.