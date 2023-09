Hund klaut Ball in Nachspielzeit und ist jetzt ein Internet-Star

Ein Fußballspiel in Mexikos zweiter Liga zwischen Alebrijes Oaxaca und Dorados musste abgebrochen werden, nachdem ein Hund auf das Spielfeld gerannt war und den Ball gestohlen hatte.

Mit diesem trickreichen Spieler hatte keiner gerechnet! In der 90. Spielminute staunten die Fans in Oaxaca (Mexiko) als sich ein Vierbeiner selbst einwechselte und die Nachspielzeit kurzerhand zu seiner Show umwandelte. Keiner der 22 Spieler am Platz und auch keine heraneilende Security konnte den ballverliebten Zauberer am Rasen stoppen. Zum Lohn gab es Szenenapplaus von den Rängen!

Alebrijes gewann das Spiel schlussendlich mit 4:0, auch wenn der Hund mit dem Ball davonlief. Alebrijes bestätigte in den sozialen Medien die Sicherheit des Hundes. Dieser wird nun „unser neuer bester Freund“ bezeichnet.