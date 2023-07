Inter verliert Abwehr-Boss: Skriniar wechselt zu PSG

Paris St. Germain hat sich die Dienste von Milan Skriniar gesichert.

Der slowakische Fußball-Nationalteamspieler wurde von Champions-League-Finalist Inter Mailand geholt und unterschrieb beim französischen Meister einen bis Ende Juni 2028 gültigen Fünfjahresvertrag, wie die Pariser am Donnerstag bekannt gaben. Der 28-Jährige hatte seit 2017 in Mailand gespielt, nach Ende seines Vertrages konnte er ablösefrei wechseln. Das trifft auch auf Neo-PSG-Akteur Marco Asensio zu.

Skriniar, der 60 Länderspiele in den Beinen hat, soll unter anderem den Spanier Sergio Ramos ersetzen, der PSG nach zwei Saisonen wieder verlassen hat. Paris will auch Lucas Hernández vom FC Bayern München verpflichten. "Ich freue mich, Teil dieses wunderbaren Clubs zu sein", sagte der Abwehrspieler in einer Vereinsmitteilung. "PSG ist einer der besten Vereine der Welt, mit Weltklassespielern und fantastischen Fans." Skriniar hätte schon im Winter wechseln sollen, damals hatten die Italiener ein Angebot von mehr als 50 Millionen Euro Medienberichten zufolge aber abgelehnt.

Asensio war vergangene Saison bei Real Madrid meist nur in der "Joker-Rolle", der 27-jährige spanische Flügelstürmer unterzeichnete bei PSG einen Dreijahresvertrag und soll auch die Lücke nach dem Abgang von Lionel Messi in die USA schließen. Erst am Tag zuvor war Luis Enrique als neuer PSG-Trainer und Nachfolger von Christophe Galtier präsentiert worden.