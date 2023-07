Offiziell: Szoboszlai wechselt von Leipzig zu Liverpool

Dominik Szoboszlai verlässt RB Leipzig und wechselt zu Liverpool in die Premier League.

Am Sonntag meldeten beide Clubs den Transfer offiziell. Liverpool hatte unmittelbar vor Ablauf der Frist einer Ausstiegsklausel am Freitagabend eine Option gezogen und die festgeschriebene Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro an Leipzig überwiesen. Damit avanciert der 22-jährige ungarische Fußball-Nationalspieler zum bisher teuersten Transfer in der Geschichte des deutschen Cupsiegers.

Szoboszlai, der 2021 für 22 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig kam und unter Trainer Marco Rose aufblühte, hatte in den vergangenen Wochen ein klares Bekenntnis zu Leipzig wiederholt vermieden. Die Salzburger sollen an der nunmehrigen Ablösesumme partizipieren, von 20 Prozent - also rund 14 Millionen Euro - war zuletzt die Rede.

Bei Leipzig könnte schon bald der nächste Rekordtransfer anstehen. Champions-League-Sieger Manchester City hat großes Interesse an Innenverteidiger Josko Gvardiol und soll schon ein Angebot von 90 Millionen Euro für den Kroaten unterbreitet haben.