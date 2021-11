× Ajax-Kicker trägt skurrilen Penis-Gips

Beim Sieg über Borussia Dortmund machte der Ajax-Spieler Dusan Tadic eine schmerzhafte Begegnung mit dem Pfosten: Nun sorgt der Torschütze mit einem irren Verband für Aufsehen.

Diesen Treffer hat er schmerzhaft bezahlt: Dusan Tadic traf am Mittwoch in der Champions League beim 3:1-Sieg über Dortmund auf üble Art und Weise. Der Serbe rauschte bei seinem Treffer mit seinem Gemächt gegen den Pfosten und hielt sich im Anschluss mit schmerzverzerrtem Gesicht seine Weichteile. Immerhin war er nach dem Abpfiff wieder zu Scherzen bereit. „Man braucht Eier, um in Dortmund zu gewinnen. Ich hoffe, der Pfosten ist ok“, twitterte Tadic.

© Getty ×

Nun sorgt der Serbe mit einem weiteren Scherz für Aufsehen: Der Gips für sein Gemächt schaut nämlich nicht ganz so aus, als sei die Bandage auf Raten eines Arztes angelegt worden. Kurz nach der Rückkehr aus Dortmund stieg er in Amsterdam mit einem speziellen Verband in den Bus. Und zwar mit einem irren Gips-Penis!

Zor sakatlık bilirim . Yataklara dönmesi 2 ay’ı alır . Acil şifalar #Tadic pic.twitter.com/QvipGXU9rT — yenildik ama ezilmedik (@umudumuzbitmedi) November 5, 2021

In den sozialen Netzwerken ging das Foto schnell Viral. Auch die Ajax-Spieler bekundeten ihr Mitleid und unterschrieben sein "bestes Stück". Trotz der eigenartigen Behandlungsmethode ist Tadic am Sonntag für das Ligaspiel wieder fit.