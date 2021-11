Eklat: Schiri holt Spieler aus der Dusche

In der Türkei im Duell zwischen Gaziantep FK und Kasimpasa kam es zu einer kuriosen Szene des Schiedsrichters.

Halis Özkahya ist eigentlich ein erfahrener Schiedsrichter mit internationaler Erfahrung. In der Conference League pfiff er beispielweise CFR Cluj gegen Alkmaar. Im "laufenden Betrieb" ist der 41-Jährige in der türkischen Süper Lig tätig. In der Partie zwischen Gaziantep FK und Kasimpasa (2:0), hatte er jedoch ein zeitliches Blackout.

Obwohl neun Minuten Nachspielzeit angeordnet waren, pfiff Özkahya bereits in der 95. Minute ab. Die Spieler verschwanden in den Kabinen, die ersten duschten sich sogar schon. Nach wenigen Minuten klickte es jedoch beim Unparteiischen. Er holt die Spieler kurioserweise zurück auf den Rasen, um die Partie zu beenden. Dabei steht es seit der 86. Minute schon 2:0 für das Heimteam. Ein Comeback der Gäste war nicht mehr zu erwarten.

Kasimpasa-Abwehrspieler Ryan Donk nach der Partie: "Ich spiele schon lange in der Türkei und habe so einiges erlebt. So etwas wie heute Abend aber noch nie." Die letzten vier Minuten wurden ordnungsgemäß nachgeholt. Den Spielverlauf beeinflusst das jedoch nicht mehr ...