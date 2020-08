Arjen Robben: Comeback in Gefahr

Der frühere Weltklasse-Fußballer Arjen Robben kann nicht wie erhofft am Freitag im Test gegen Zwolle sein Comeback für den FC Groningen feiern. Das teilte der niederländische Erstligist am Donnerstagabend mit. "Arjen hat letzte Woche in seinem Trainingsprogramm die Grenzen überschritten", erklärte Trainer Danny Buijs Robbens Abwesenheit. Den 36-Jährigen plagen demnach muskuläre Probleme.

Nach dem Abschied vom FC Bayern München hatte Robben vor einem Jahr seine Karriere beendet. Bei seinem Heimatclub startete er nun das Comeback. "Ich hatte eine sehr gute Trainingswoche, in der ich hundertprozentig arbeiten konnte. Das läuft gut, aber ich dachte, es reicht immer noch nicht aus, um in einem Wettbewerb aktiv zu werden", begründete Robben seinen Verzicht.