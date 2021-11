Basel bezog mit Lindner erste Niederlage

Der FC Basel mit dem österreichischen Teamtorhüter Heinz Lindner hat die erste Saisonniederlage in der Schweizer Fußball-Meisterschaft kassiert.

Die Basler mussten sich am Sonntag in der 13. Runde zu Hause St. Gallen mit 0:1 geschlagen geben. Elie Youan sorgte in der 88. Minute für den Siegestreffer, nachdem die Gäste davor bei mehreren Stangenschüssen Pech hatten oder an Lindner gescheiterte waren.

Basel führt die Tabelle weiter an, aber nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Zürich und vier Zähler vor Titelverteidiger Young Boys Bern.