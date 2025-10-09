Alles zu oe24VIP
Miguel Ángel Russo
Große Trauer

Boca-Juniors-Trainer Miguel Ángel Russo ist tot

09.10.25, 09:47
Der Trainer des argentinischen Fußball-Spitzenclubs Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ist tot. 

Das teilte der Verein aus Buenos Aires mit. Beim 69-Jährigen war 2017 Krebs diagnostiziert worden. Russo hatte die Boca Juniors heuer zum dritten Mal als Trainer übernommen. Er betreute den Verein bei der Club-WM in den USA, u.a. im Spiel gegen Bayern München (1:2). Weil sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, hatte er zuletzt bereits nicht mehr auf der Bank gesessen.

Sein letztes Spiel, in dem er die Mannschaft betreute, bestritt er vor rund zweieinhalb Wochen. Im berühmten Stadion La Bombonera (offiziell Estadio Alberto José Armando) spielten die Boca Juniors 2:2 gegen Central Córdoba. Russo war seit mehr als 35 Jahren als Trainer tätig. Er coachte weitere Clubs in Argentinien, Spanien, Chile, Mexiko, Kolumbien, Peru, Paraguay und Saudi-Arabien. Mit Boca gewann er 2007 die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League.

