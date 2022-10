Der 68-jährige Star-Trainer muss derzeit in Köln behandelt werden.

Große Sorge um Trainer-Legende Christoph Daum: Wie der 68-Jährige am Freitag selbst auf Instagram bekanntgab, erkrankte er an Krebs. "Hallo liebe Fußballfans, Ich möchte mich heute mit einer ganz persönlichen Nachricht an euch wenden: Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe".

Daum wird derzeit in Köln behandelt: "Seitdem befinde ich mich bei Prof. Dr. Jürgen Wolf und dem Team des CIO Köln in den besten Händen und bin froh, dass die Behandlung bei mir sehr gut anschlägt!" Der ehemalige Austria-Trainer gibt sich kämpferisch: "Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen."

Christoph Daum gilt als echte Trainer-Legende. Er wurde mit Stuttgart, Besiktas Istanbul, Fenerhbahce Istanbul und der Wiener Austria Meister – für Schlagzeilen sorgte er aber auch durch seinen Kokainskandal im Jahre 2000.