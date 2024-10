Darum wird Doping-Strafe von Pogba reduziert

Die Dopingsperre von Paul Pogba wurde von vier Jahren auf 18 Monate reduziert. Bedeutet: Der französische Weltmeister von 2018 darf noch in dieser Saison wieder spielen. Der CAS begründet diese Entscheidung folgendermaßen

Der einstige französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba soll angesichts des Internationalen Sportgerichtshofs CAS nicht vorsätzlich gedopt haben. So begründete das höchste Sportgericht in Lausanne die von vier Jahren auf 18 Monate verkürzte Dopingsperre für den 31-jähirgen Mittelfeldspieler von Juventus Turin. Der CAS bestätigte am Montag Medienberichte über diese schon vor Tagen getroffene Entscheidung, nannte jedoch keine Einzelheiten zur Begründung.

»Irrtümliche Einnahme«

Das zuständige Gremium habe sich bei seiner Entscheidung auf die "Beweise und rechtlichen Argumente, wonach die Einnahme von DHEA, der Substanz, auf die Herr Pogba positiv getestet wurde, nicht vorsätzlich erfolgte", gestützt, hieß es in einer Mitteilung. Der positive Dopingbefund sei das "Ergebnis der irrtümlichen Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels, das ihm von einem Arzt in Florida verschrieben worden war".

Pogba hatte im August vergangenen Jahres nach einem Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese Calcio bei einer Kontrolle einen zu hohen Testosteronwert aufgewiesen. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis. Pogba hatte gegen die Entscheidung Berufung beim CAS eingelegt und bestritt, sich verbotener Mittel zur Leistungssteigerung bedient zu haben. Das zuständige italienische Sportgericht hatte ihn Ende Februar jedoch für vier Jahre gesperrt.

Nicht komplett frei von Schuld

Der Fußballer gab zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen wird. Das Gremium kam daher zum Schluss, dass Pogba "nicht frei von Schuld ist und er als Profifußballer unter den gegebenen Umständen eine größere Sorgfalt hätte walten lassen müssen". DHEA ist ein hochwirksames Steroidhormon. Es kann auch zu Dopingzwecken missbraucht werden.

Juve will Pogba loswerden

Die 18-monatige Sperre gilt laut CAS ab dem 11. September 2023. Das heißt, Pogba könne ab März kommenden Jahres wieder Fußball spielen. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, prüft sein Verein jedoch derzeit rechtliche Schritte, um den Vertrag mit Pogba aufzulösen. Dafür gab es zunächst keine offiziellen Angaben oder Reaktionen von Juventus Turin.