Der deutsche Fußball-Kommentator Christian Scherpe ist überraschend gestorben. Er wurde nur 24 Jahre alt.

Große Trauer um Christian Scherpe. Wie sein Heimatverein FC Adler Meindorf auf Instagram mitteilte, ist der 24-Jährige überraschend gestorben. „Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt“. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Scherpe hatte zusammen mit Mika Kaul im November des vorigen Jahres das Casting „DAZN & Indeed Draft“ gewonnen und war seither beim Streaming-Anbieter tätig. Am 29. Dezember durfte der junge Deutsche dann das spanische Ligaspiel zwischen Betis Sevilla und Athletic Bilbao kommentierten.

Eine Woche später bedankte sich der Kommentator auf Twitter: "Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN geben durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich seit meinen Anfängen vor über vier Jahren unterstützt hat!"