Dembélé-Deal ist durch: Franzose wechselt von Barca zu PSG

Der 26-jährige Rechtsaußen wird künftig den Dress des französischen Champions Paris St. Germain tragen. Die Vereine gaben den Transfer am Samstag bekannt, Dembélé erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag an der Seine. Laut Barcelona kam der Deal mit PSG für eine Transfersummer von 50,4 Millionen Euro zustande.

✍️ Ousmane Dembélé has joined Paris Saint-Germain from FC Barcelona. The world champion, who will wear the number 23, has signed for 5 seasons. #WelcomeDembélé



