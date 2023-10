Deutschland im 2. Spiel unter Nagelsmann nur Remis

Deutschland hat zum Abschluss der USA-Reise den angestrebten zweiten Sieg verpasst.

Nach dem 3:1 gegen die USA musste sich der neue deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem zweiten Länderspiel am Mittwoch in Philadelphia mit einem 2:2 (1:1) gegen Mexiko begnügen. Vor 62.284 Zuschauern im Lincoln Financial Field erzielten Abwehrspieler Antonio Rüdiger (25. Minute) und der eingewechselte Torjäger Niclas Füllkrug (51.) die Treffer für die deutsche Nationalmannschaft.

Für die Mexikaner trafen Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Die DFB-Auswahl kehrt Donnerstagfrüh nach Deutschland zurück. Die nächsten Länderspiele finden im November in Berlin gegen die Türkei und in Wien gegen Österreich statt. Beide Gegner haben sich bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.