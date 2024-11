Bayern jagt diesen Barca-Senkrechtstarter

Der Barcelona-Star soll „um jeden Preis“ nach München wechseln.

Unter Hansi Flick fand der FC Barcelona in dieser Saison zurück zu alter Stärke. In der Liga liegt man nach 12 Spieltagen bereits klar in Führung und konnte Real Madrid im Clasico sogar richtiggehend demütigen. Neben Yamal und Co. gehört dabei auch ein bisher fast unbekannter 21-Jähriger zu den absoluten Senkrechtstartern: Marc Casadó.

Der defensive Mittelfeldspieler nutzte die Verletzungsprobleme bei Barca und spielte sich mit starken Leistungen in die Startelf. Casadó hält bereits bei 14 Einsätzen und lieferte dabei starke 5 Assists. Damit machte der Spanier auch international auf sich aufmerksam – nun soll sogar der FC Bayern interessiert sein.

Wie das Portal "Don Balon“ berichtet, will der deutsche Rekordmeister den 21-Jährigen „um jeden Preis“. Der Spanier steht bei Barca allerdings noch bis Juni 2028 unter Vertrag. Obwohl sein Marktwert aktuell nur 15 Millionen Euro beträgt, müssten die Bayern wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen, um den FC Barcelona von einem Wechsel überzeugen zu können.