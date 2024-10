Bayern will sich gegen Bochum Frust von der Seele ballern

Bayern München will sich nach der 1:4-Blamage beim FC Barcelona in der Champions League in der deutschen Fußball-Bundesliga rehabilitieren.

Bei Schlusslicht VfL Bochum hofft das Team von Trainer Vincent Kompany am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) auf eine Reaktion, die Tabellenführung in der Liga soll gefestigt werden. "Wir sollten nicht nach Entschuldigungen suchen, sondern schnell daraus lernen, damit wir schon in Bochum eine bessere Leistung zeigen", sagte der 38-jährige Belgier.

An der grundsätzlichen Idee des mitreißenden Kompany-Stils haben die Münchner nach sieben Siegen in elf Pflichtspielen keine Zweifel. "Wir verteidigen das, was wir tun, weil wir davon überzeugt sind", sagte Sportvorstand Max Eberl. Vehement stellt er sich als Abteilung Attacke dabei gegen Schuldzuweisungen, wie etwa an die Innenverteidiger Minjae Kim und Dayot Upamecano, die er "billig" findet.

Bochum auf Trainersuche

"Es wird immer wieder Rückschläge geben. Aber wir befinden uns auf einem guten Weg. Wir müssen das Spiel analysieren", sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich vor dem Gastspiel in Bochum. Der VfL wird derzeit vom Interims-Duo Markus Feldhoff und Murat Ural betreut, die auf den entlassenen Ex-Salzburger Peter Zeidler folgten.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer hat unter Kompany indes einen schweren Stand, als Rechtsverteidiger kommt der 27-jährige Salzburger derzeit häufig zu Kurzeinsätzen. Im zentralen Mittelfeld scheinen nach der Verletzung von Aleksandar Pavlovic weiter Kimmich und Neuzugang Joao Palhinha gesetzt zu sein. Mit Leon Goretzka gibt es einen zusätzlichen Konkurrenten für die Position im Zentrum.