Dortmund geschockt: 2:4-Niederlage beim Vorletzten!

Borussia Dortmund steckt nach einem katastrophalen Start ins neue Fußballjahr in der Krise. Nach der Heimniederlage gegen Leverkusen verlor der BVB am Dienstag auswärts beim Vorletzten Holstein Kiel mit 2:4.

Borussia Dortmund hat am Dienstag im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel eine überraschende 2:4-Niederlage kassiert. Besonders in der ersten Hälfte zeigte der BVB eine schwache Leistung und kassierte durch Treffer von Shuto Machino (27.), Phil Harres (32.) und Alexander Bernhardsson (45.+4) bereits drei Gegentore. Fiete Arp setzte in der Nachspielzeit (90.+8) den Schlusspunkt für den Tabellen-Vorletzten.

BVB mit schwachem Start ins neue Jahr

Nach der 2:3-Niederlage im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zu Jahresbeginn befindet sich Dortmund weiter in einer Abwärtsspirale. Der in der 59. Minute eingewechselte Giovanni Reyna (71.) und Jamie Gittens (77.) konnten in Kiel zwar verkürzen, doch für eine Aufholjagd reichte es nicht. Dortmund rutscht damit ins Tabellenmittelfeld und droht den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren.

Kiel schöpft Hoffnung im Abstiegskampf

Für Holstein Kiel war der Sieg gegen Dortmund ein unerwarteter Erfolg. Die drei Punkte bringen den Vorletzten näher an die Nichtabstiegsplätze heran.