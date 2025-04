Dortmund plant Kader-Umbruch: Sabitzer vor dem Aus

Mit dem Champions-League-Viertelfinal-K.o. gegen den FC Barcelona ist für Borussia Dortmund auch die letzte Titelchance der Saison dahin.

Die bittere Konsequenz: Nach Sky-Informationen planen die BVB-Bosse im Sommer einen grundlegenden Kaderumbruch. Ganze zehn Spieler sollen auf der eiskalten Streichliste stehen.

Sabitzer auf der »Blacklist«

Einer, der wohl gehen muss: Marcel Sabitzer. Der ÖFB-Star war letzte Saison noch ein Schlüsselspieler, doch in dieser Spielzeit ist der 31-Jährige ein Schatten seiner selbst. Kein Scorer-Punkt in 36 Pflichtspielen und dazu noch eine Knieverletzung – Sabitzer bleibt blass. Auch in der Kabine soll der Steirer nicht der Liebling der Mannschaft sein. Die Zeichen stehen trotz eines Vertrags bis Sommer 2027 daher klar auf Abschied.

Weitere Wackelkandidaten sind laut dem Bericht Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller, Niklas Süle und Salih Özcan. Besonders überraschend: Auch Julian Brandt, der lange Zeit als möglicher Kapitän galt, soll nicht mehr fest eingeplant sein. Der 28-Jährige wird intern gar als "Gesicht des BVB-Absturzes" gesehen.

Hummels vor Mini-Comeback

Zum festen Kern für die kommende Saison zählen dagegen Torhüter Gregor Kobel, Julian Ryerson, Daniel Svensson, Felix Nmecha sowie die Neuzugänge Serhou Guirassy und Maximilian Beier. Die finalen Entscheidungen sollen noch vor der Klub-WM in den USA getroffen werden.

Dabei könnte auch Mats Hummels eine unerwartete Rolle spielen. Der ehemalige Dortmunder, der aktuell bei der AS Rom unter Vertrag steht und unlängst sein Karriereende angekündigt hat, könnte aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Nico Schlotterbeck ein kurzfristiges Comeback geben – zumindest für das internationale Turnier in den USA. Vor seinem endgültigen Abschied vom Profifußball wäre so ein kurzes Engagement denkbar.