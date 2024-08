Konrad Laimer zittert um Stammplatz bei den Bayern

Unter Neo-Coach Vincent Kompany könnte ÖFB-Star die Bank drücken

Unter Ex-Trainer Thomas Tuchel ist ÖFB-Star Konrad Laimer in der vergangenen Saison beim FC Bayern noch einer der wichtigsten Akteure auf dem Platz gewesen. Das könnte sich nun allerdings ändern. Nach einer titellosen Spielzeit, die die Münchner erstmals seit zwölf Jahren nicht auf Deutschlands Fußball-Thron beendet haben, krempelt Neo-Coach Vincent Kompany beim Rekordmeister die Ärmel hoch.

Didi Hamann: »Laimer wird es schwer haben.«

Für Laimer könnte das bedeuten, ab sofort eine Rolle als „Bank-Drücker“ einnehmen zu müssen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler, der im vergangenen Jahr ablösefrei von RB Leipzig zu den Bayern wechselte, könnte Schwierigkeiten haben, sich an den Spielstil des belgischen Trainers anzupassen.

Dass es für Laimer unter Kompany problematisch werden könnte, kündigte auch Ex-DFB-Spieler Didi Hamann im Rahmen einer Presse-­Veranstaltung von Sky Sport an. „Kimmich spielt jetzt wieder in der Mitte. Man hat einen Palhinha geholt. Es ist ein Goretzka hier. Ich glaube, Laimer wird es unheimlich schwer haben, weil Kompany Fußball spielen will“, erklärte der 50-jährige TV-Experte. „Mit diesem Pressing oder den Leuten hinterherlaufen hat Kompany es nicht so. Deswegen glaube ich, dass es Laimer schwer haben wird.“

Bayern müssen an Leverkusen vorbei

Auch zum Meistertitel-Kampf äußerte sich Hamann und sieht eindeutig wieder Xabi Alonsos Bayer Leverkusen an der Spitze. „Ich glaube, dass Leverkusen die Mannschaft ist, die über 34 Spieltage geschlagen werden muss. Sie haben die Liga in der vergangenen Saison pulverisiert. Bei den Bayern muss man abwarten, sie haben sich aber gut verstärkt. Für mich sind die Leverkusener wieder Favorit und werden gewinnen.“