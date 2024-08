RB Leipzig will gegen Bochum Auftakt-Fluch beenden

Mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison zu starten, hat für RB Leipzig Seltenheitswert. Gegen den VfL Bochum ist man dennoch großer Favorit.

RB Leipzig will den Start-Fluch der Vergangenheit ablegen und einen Sieg gegen den VfL Bochum zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga feiern. Drei Punkte am ersten Spieltag gab es zuletzt 2020, insgesamt bei acht Spielzeiten erst zweimal.

Bochum Außenseiter

Bochum kommt als Außenseiter nach Leipzig, ist aber aufgrund des neuen Trainers Peter Zeidler schwer einzuschätzen. Im Pokal schied der Club in der vergangenen Woche in der ersten Runde bei Zweitligist Regensburg aus. In der vergangenen Saison erkämpfte sich der VfL ein 0:0 in Leipzig. Später schaffte man den Klassenerhalt durch zwei denkwürdige Relegationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf.

Schlager & Ouédraogo feheln

Leipzigs Trainer Marco Rose hat personell wenig Sorgen. Auf die am Knie verletzten Xaver Schlager und Assan Ouédraogo kann der 47-Jährige nicht zurückgreifen. Neuzugang Antonio Nusa könnte im offensiven Mittelfeld zu seinem Startelf-Debüt kommen.