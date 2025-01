Hammer-Gerücht um Felix Magath

Erst vor Kurzem buhlte Drittligist Unterhaching um Kult-Trainer Felix Magath. Doch jetzt hat der dreimalige Meister-Macher ein neues verlockendes Angebot auf dem Tisch – von einem Top-Klub aus der Türkei!

Kehrt Felix Magath zurück auf die große Fußballbühne? Besiktas-Präsident Serdal Adali hat offenbar Großes vor und will den 71-Jährigen an den Bosporus holen. Der Kult-Klub aus Istanbul ist nach der Entlassung von Giovanni van Bronckhorst im November auf Trainersuche – und die Ergebnisse unter Interimslösung Halim Okta sind alles andere als zufriedenstellend. Platz sechs in der Süper Lig und ein Rückstand von 20 Punkten auf den Lokalrivalen Galatasaray – für Besiktas absolut untragbar.

Auch Ex-Bulle hoch im Kurs

Wie türkische Medien berichten, soll es bereits erste Gespräche mit Magath gegeben haben. Doch der Ex-Bayern-Coach ist längst nicht der einzige Kandidat. „Wir sprechen mit vielen Trainern, hatten Telefonate und Video-Calls. Aber ich treffe keine Entscheidung, ohne den Kandidaten persönlich kennenzulernen“, erklärte der Besiktas-Boss.

Neben Magath stehen auch Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt sowie die beiden derzeit arbeitslosen Top-Trainer Edin Terzic und Niko Kovac hoch im Kurs. Wer letztlich den Zuschlag erhält, bleibt spannend – doch Magath und Schmidt gelten als die heißesten Anwärter.