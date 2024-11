Ilzer zieht in ersten Kampf mit Hoffenheim

Ex-Sturm-Coach Christian Ilzer feiert am Samstag (15.30 Uhr, live Sky) gegen RB Leipzig sein Debüt bei der TSG Hoffenheim.

Am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) ist es soweit! Zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren sehen wir Christian Ilzer nicht an der Seitenlinie von Sturm Graz stehen. Stattdessen darf die TSG Hoffenheim sich im Duell mit RB Leipzig über die Unterstützung ihres Neo-Coaches freuen. Möglicherweise gelingt den Hoffenheimern unter ihrem oststeirischen Anführer der Sprung nach oben in der Tabelle. Derzeit ist man auf Platz fünfzehn dem Abstiegs-Abgrund gefährlich nahe.

Ilzer-Ideen werden nach und nach implementiert

Allerdings waren die Umstände, die bei Ilzers Amts-Übernahme von Pellegrino Matarazzo herrschten, nicht die geeignetsten. Und das nicht nur, weil Sturms-Double-Coach sein "Kapitel Hoffenheim" mitten in der Saison aufschlug. Das Ganze passierte auch noch während der Länderspielpause. Viel Zeit zum Eingewöhnen gab es also nicht.

Seine Philosophie, die sich doch deutlich von jener der Hoffenheimer unterscheidet, will der 47-Jährige erst nach und nach implementieren. "Es geht nicht darum alles zu verändern. Trotzdem ist klar: Wir wollen ein Ergebnis, um das geht es im Fußball. Genauso wichtig ist mir aber, wie wir auftreten. Wir wollen unangenehm sein für den Gegner, viel Energie auf den Platz bringen. Wir wollen qualitativ guten Fußball spielen", so Ilzer.

Letztes Hoffenheim-Duell endete unschön für Schlager

Das letzte Mal als RB Leipzig es mit der TSG Hoffenheim zu tun bekommen hatte, dürfte vor allem ÖFB-Star Xaver Schlager schmerzhaft in Erinnerung geblieben sein. Denn am 3. Mai, beim 1:1 gegen Hoffenheim, zog sich Leipzigs Mittelfeldkraft den bereits zweiten Kreuzbandriss in seiner Karriere zu. Diese Verletzung bedeutete nicht nur eine monatelange Klub-Auszeit für Schlager, sie ließ auch seine Träume von einer EURO-Teilnahme mit dem ÖFB-Team platzen.

Jetzt, fast sieben Monate nach dem Unglück, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Der 27-Jährige könnte noch in diesem Jahr wieder auf dem Platz stehen! In der kommenden Woche soll Schlager erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, gab Leipzig bekannt.