Ist DAS das schlimmste Bayern-Trikot aller Zeiten?

Das neue Bayern-Heimtrikot sorgt bei Fans für großen Aufruhr.

"Schrecklich", "Was passiert mit Adidas?", "Hässlich". Das neue Trikot des FC Bayern für die Saison 2025/26 scheint alles andere als gut bei den Fans anzukommen - dabei wurde es noch nicht einmal veröffentlicht! Die Online-Plattform "Footy Headlines" zeigte schon im Voraus, in welchem Outfit Jamal Musiala und Co. in der kommenden Saison auf dem Platz stehen werden. Kein Augenschmaus, wenn es nach vielen Bayern-Anhängern geht.

Trikot ab Mai erhältlich

Beim nächsten Bayern-Heimtrikot wich Ausstatter Adidas von den üblichen schlichten Designs ab. Ein Stilbruch? Die weißen Elemente auf dem geleakten Shirt lassen in Kombination mit dem Rot ein "M" erkennen, was wohl für "München" stehen könnte. Zwei der weißen Formen erinnern an Kirchtürme, die im Bauchbereich nach oben ragen. Die Fans ließen ihren Frust unter dem Instagram-Post von "Footy Headlines" raus. So hieß es in einem Kommentar: "Adidas, habt ihr ein Problem mit dem FC Bayern?"

Noch vor Saisonende werden ÖFB-Star Konrad Laimer und seine Teamkollegen erstmals im neuen Heimtrikot auftreten. Laut "Footy Headlines" feiert das neue Bayern-Shirt am 10. Mai in der Münchner Allianz Arena im Duell gegen Gladbach sein Debüt. Ab Mai wird das umstrittene Trikot dann auch zum Kauf erhältlich sein.