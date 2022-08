Kalajdzic fit für Leipzig-Hit

Der wechselwillige Sasa Kalajdzic kracht zum Start der deutschen Bundesliga auf RB Leipzig.

Sasa Kalajdzic steht dem VfB Stuttgart zum Start der Fußball-Bundesliga-Saison wieder zur Verfügung. Am Sonntag fordert er RB Lepizig (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) "Es sieht ordentlich aus. Es ist eine Frage der Fitness, wie lange er gehen kann, ob er von Anfang an spielen kann oder nicht", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Tage vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig. Beim 1:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende hatte der ÖFB-Teamstürmer wegen Sprunggelenkproblemen gefehlt.

Kalajdzic trifft auf seine Landsleute Konrad Laimer und Xaver Schlager

Die Situation von Laimer ist noch ungeklärt, ein möglicher Wechsel zum FC Bayern München belastet RB-Trainer Domenico Tedesco aber wenig. "Diese schwebenden Themen wünscht sich natürlich keiner. Weder der Spieler, noch der Verein, erst recht nicht der Trainer. Aber es läuft die Zeit für uns, irgendwann werden wir keinen Spieler mehr abgeben", sagte Tedesco und betonte, dass, wenn ein Spieler abgegeben werde, der Verein selbst wieder aktiv werden müsse.

Laimer verhalte sich sehr professionell und fokussiert. Er spreche hin und wieder mit ihm, ob es einen neuen Stand gebe. "Aber es ist kein großes Thema. Er trainiert gut, ist auf dem Platz sehr aufmerksam. Auf Konni Laimer kann man sich 100 Prozent verlassen", sagte Tedesco.