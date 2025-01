Doch nicht Klagenfurt! Fußball-Influencer wechselt in die MLS

Die Gerüchte um Austria Klagenfurt sind passé – jetzt ist es offiziell! Ex-Hertha-Profi und Fußball-Influencer Nader Jindaoui hat einen neuen Klub gefunden. Es geht in die MLS. USA statt Klagenfurt – der 28-Jährige wagt den Sprung über den großen Teich.

Es war DAS Gerücht der letzten Tage: Nader Jindaoui, der mit seinen 2 Millionen Followern auf Instagram, TikTok und YouTube zu den großen Influencern gehört, sollte angeblich zur Bundesliga nach Austria Klagenfurt wechseln. Doch jetzt die überraschende Wendung: Der Ex-Hertha-Star packt seine Koffer – und zwar nicht nach Österreich, sondern nach Los Angeles! Dort wird er ab sofort Teamkollege von Marco Reus bei LA Galaxy, wo der Stürmer bereits im Herbst ein vierwöchiges Probe-Training absolvierte.

"Wir ziehen nach Los Angeles“, sagte seine Ehefrau Luisa am Sonntag in einem YouTube-Video und verkündete damit seinen Wechsel in die Major League Soccer (MLS). Die offizielle Bestätigung von des Klubs zu dem Deal steht allerdings noch aus.

Hofft auf Karrieresprung in der Messi-Liga

Jindaoui, der zuletzt bei Hertha BSC II kickte, hatte zuvor auch bei Berliner AK, den Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth sowie Babelsberg 03 seine Schuhe geschnürt. Seit Juli 2024 war der Offensivmann vereinslos – jetzt folgt der große Karrieresprung in die USA!