Drogenbande bedroht Lionel Messi und Familie

Sie hinterließen außerdem einen Zettel, auf dem zu lesen war: "Messi, wir warten auf dich", wie die Zeitung "La Nación" am Donnerstag berichtete. In dem Schreiben griffen die Täter auch Rosarios Bürgermeister, Pablo Javkin, an. "Javkin ist ein Drogenhändler, er wird dich nicht beschützen", hieß es dort weiter.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht gegen 3.20 Uhr. Zwei Männer auf einem Motorrad stoppten vor dem Supermarkt Único und feuerten 14 Schüsse auf den Metall-Rollladen des Geschäfts ab. Der Supermarkt gehört dem Vater von Messis Ehefrau Antonela Roccuzzo.

Rosario leidet unter einer Welle der Gewalt. Mehrere Drogenbanden ringen um die Kontrolle in der Stadt nordwestlich von Buenos Aires. Im vergangenen Jahr kamen bei den Auseinandersetzungen 288 Menschen ums Leben. In diesem Jahr wurden in Rosario bereits 56 Menschen getötet. Immer wieder greifen Mitglieder der Drogengangs auch öffentliche Gebäude, Gefängnisse und Polizeiwachen an.

The prospect of Lionel Messi returning to Rosario to play for Newell's was dealt a blow overnight.



A supermarket owned by his wife's family was shot at 14 times & a message left:



"Messi, we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a drug dealer and won't protect you" pic.twitter.com/LcHOdlbGry